OL : Moussa Dembélé avoue avoir mis le paquet pour venir à l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Renfort de dernière minute de l'Olympique Lyonnais, après une longue bataille avec ses dirigeants du Celtic FC, Moussa Dembélé était officiellement présenté ce samedi midi. L'attaquant français reconnaît qu'il n'a pas fallu mollir durant les dernières heures du mercato pour obtenir gain de cause.

« Je suis heureux d’être ici. Merci au président et à l’OL d’avoir cru en moi, de m’avoir donné leur confiance. C’était une certitude que je voulais venir à l’OL. Le Celtic avait besoin d’un remplaçant pour finaliser. J’étais déterminé à venir à Lyon et mes dirigeants ont cédé. C’était dur. J’ai tout donné et au final, cela a payé, a explique Moussa Dembélé, qui veut désormais renvoyer l’ascenseur à l’Olympique Lyonnais. L’OL est un grand club, un club historique qui va me faire avancer en tant que joueur. Le projet me convient et on va faire du très bon boulot ensemble. On sait que l’OL sait former des attaquants… Je joue avec beaucoup de Lyonnais en Espoirs. On s’est échangés des messages pour des informations. Ils m’ont tous dit de venir… Je suis un buteur, c’est ma première qualité. Je peux me mettre au service collectif. J’aime faire ce que le jeu demande. La pression fait partie du foot, il faut savoir faire avec. »