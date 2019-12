OL : Mourinho entraîneur de Lyon, il rigole encore

Dans : OL.

Parmi les noms qui avaient circulé pour remplacer Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais, il y avait celui de José Mourinho. Evoquant cette rumeur, l'ancien coach de l'OL s'en amuse tellement l'histoire était bidon.

Les supporters du club de Jean-Michel Aulas s’en souviennent encore, lorsque le départ de Bruno Genesio a été annoncé, très vite la rumeur d’une possible venue de José Mourinho avait circulé à Lyon. Un hypothétique rencontre secrète entre le Special One et le président de l’OL dans un aéroport lyonnais avait même été annoncé. Désormais en Chine, où il a prolongé son contrat, Bruno Genesio a suivi tout cela, mais il avoue qu’il a toujours pensé que la venue de José Mourinho à l’Olympique Lyonnais était une blague.

Et même si Jean-Michel Aulas a confié de son côté avoir échangé par SMS avec celui qui est désormais sur le banc de Tottenham, BG est lui convaincu que jamais le sujet a été sérieusement évoqué. « Quand je suis parti, j’ai entendu beaucoup de choses sur l’identité de mon remplaçant. Mais comment peut-on penser que Mourinho va venir à Lyon? Des journalistes ont dit cela, mais ce n’est pas possible. Il y a eu un décalage entre ce qui a pu faire rêver les supporters et ce qu’il s’est passé », a expliqué, sur RMC, Bruno Genesio, qui estime que la venue de Rudi Garcia à Lyon est une bonne chose, rappelant quand même que ce dernier avait eu des résultats positifs, malgré la campagne menée par certains. Il n'est toutefois pas certain que l'ancien coach de l'OL réussira à convaincre les supporters rhodaniens, lesquels avaient demandé, et obtenu, sa tête.