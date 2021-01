OL : Lyon en finale pour Montiel, l’espoir est permis

Dans : OL.

Soucieux d’anticiper le retour de prêt de Mattia De Sciglio à la Juventus Turin, l’OL s’intéresse grandement à Gonzalo Montiel.

L’objectif de l’Olympique Lyonnais est de boucler la venue du latéral droit de River Plate dans l’optique de cet été afin de compenser le retour de prêt de Mattia De Sciglio à la Juventus Turin. De toute évidence, le profil de l’Argentin de 24 ans a tout pour plaire au directeur sportif rhodanien Juninho. Il faudra toutefois rudement batailler pour obtenir le renfort de Gonzalo Montiel, libre de tout contrat dans six mois. Et pour cause, le média Olé estime que Lyon est en finale avec l’AS Roma dans ce dossier qui ne devrait pas aboutir dès le mercato hivernal.

Il est en effet très probable que Gonzalo Montiel termine la saison à River Plate, avant de filer gratuitement dans son prochain club. Trois scénarios sont envisageables selon le média argentin : un départ pour l’AS Roma, une signature à l’Olympique Lyonnais… ou une prolongation surprise à River Plate. Si le troisième scénario était le bon, cela ne signifierait pas pour autant que Gonzalo Montiel va poursuivre sa carrière au sein du club argentin, car il est possible que le défenseur prolonge avant d’être vendu, afin que son club de cœur bénéficie d’un transfert, même à faible indemnité. Quoi qu’il en soit, Lyon maintient le contact avec l’entourage du club dans le but de rafler la mise. Avec 110 matchs toutes compétitions confondues (13 passes décisives) depuis ses débuts chez les jeunes de River Plate, Gonzalo Montiel, un latéral au profil très offensif, a déjà acquis une belle expérience en dépit de son âge relativement jeune. Reste maintenant à voir dans quel club il décidera de découvrir l’Europe.