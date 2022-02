OL-Monaco : Le choix de l'arbitre va faire hurler Aulas

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alors que l'OL a enfin mis derrière lui l'épisode de l'Olympico avec un succès 2-1 mardi soir, les souvenirs du 21 novembre dernier ressurgissent avec la désignation de l'arbitre pour le choc de samedi à Monaco. Un choix déjà peu apprécié à Lyon puisqu'il s'agit de Ruddy Buquet.

Les clubs français et notamment leurs supporters n'ont jamais d'avis objectifs sur l'arbitrage et ses représentants. Chaque équipe a ses bêtes noires dans le domaine et frémit à la désignation de celui qui devra arbitrer les débats pour le prochain match, surtout quand il s'agit d'un choc. A l'OL, certains arbitres ne sont pas très appréciés. Clément Turpin après le penalty accordé au PSG en début de saison ou encore Stéphanie Frappart après le quart de finale de coupe face à Monaco la saison passée sont bien placés pour le savoir. Mais, un autre arbitre est devenu presque indésirable depuis le 21 novembre dernier.

Buquet au sifflet pour Monaco, le scandale éclate déjà !

Cet homme c'est Ruddy Buquet. Lors du match polémique entre l'OL et l'OM arrêté par le jet de bouteille sur Dimitri Payet, l'arbitre avait été au cœur des débats d'après-match. La décision de reprendre la rencontre avait d'abord été signifiée au speaker du stade avant qu'une demi-heure plus tard, Ruddy Buquet décide de mettre fin à ce match. L'incertitude plane depuis sur la première décision, imputée à M.Buquet par le président Lyonnais quand ce dernier indiquait que c'était ce dernier qui avait fait pression pour reprendre les débats comme il l'a mentionné dans son rapport d'après-match.

Autant dire qu'il existe une certaine tension entre les deux hommes depuis et que les supporters lyonnais tremblent à l'idée de voir Ruddy Buquet arbitrer une prochaine rencontre du club. Le couperet est tombé mercredi avec la désignation de l'homme en noir pour le déplacement des Gones à Monaco ce samedi. Une décision qui a ulcéré certains supporters lyonnais, notamment Barth Ruzza connu pour animer les soirées d'OL TV et qui s'en est ému sur Twitter avec un commentaire ironique. « C’est du grand art ! @LFP », a t-il posté. Toutefois, celui qui sera le plus sous pression reste l'arbitre dont les décisions seront scrutées avec attention, surtout lors de ce choc crucial pour le podium.