OL : Mino Raiola déboule, le mercato de Lyon peut commencer !

Dans : OL.

En ce mois de janvier, rien n’est simple pour l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts. Mais le dossier Keny Tete pourrait rebondir grâce à son agent.

Dans l’obligation de se renforcer pour combler les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay, l’actuel 7e de Ligue 1 doit également gérer l’intérêt suscité par plusieurs de ses joueurs. Moussa Dembélé et Lucas Tousart sont par exemple très courtisés, tandis que le nom de Kenny Tete circule régulièrement du côté de l’Italie. Il y a quelques jours, c’est vers l’AS Roma que l’international néerlandais était envoyé. En ce milieu de semaine, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été proposé au Milan AC selon le journaliste italien Louis Girardi.

Et ce n’est pas n’importe quel agent qui jouerait les intermédiaires entre Kenny Tete et l’AC Milan puisque selon le journaliste, c’est le très puissant Mino Raiola en personne qui serait à l’origine de la manœuvre. Le Milan AC, qui recherche de manière urgente un latéral droit et qui pense notamment à Serge Aurier (Tottenham), pourrait attentivement étudier le dossier menant à Kenny Tete, pas titulaire à Lyon depuis le début de la saison. Reste à voir quelle sera la position de Rudi Garcia, qui avait titularisé Rafael au poste de latéral droit à Bordeaux samedi, et qui enregistrera dans quelques semaines le retour de Léo Dubois, actuellement blessé au genou.