OL ‍: Mikautadze à Galatasaray, décision le 31 janvier

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Galatasaray est déterminé à s’offrir Georges Mikautadze et a revu à la hausse sa dernière proposition à hauteur de 21 millions d’euros selon TF1. La presse turque révèle de son côté que le club stambouliote ne lâchera rien jusqu’au 31 janvier pour s’offrir l’attaquant géorgien de 24 ans.

Georges Mikautadze n’est plus une priorité, il est carrément devenu une obsession pour Galatasaray lors de ce mercato hivernal. A moins d’une énorme surprise, le club turc devrait parvenir à conserver Victor Osimhen lors de ce mois de janvier. En revanche, un renfort est espéré à Istanbul pour compenser l’absence longue durée de l’autre attaquant vedette, à savoir Mauro Icardi. Et il n’y a pas cinquante pistes sur le bureau des dirigeants de Galatasaray puisque ces derniers font de Georges Mikautadze le rêve ultime.

21 millions pour Mikautadze, l'OL se fâche https://t.co/lX0WvCzNKB — Foot01.com (@Foot01_com) January 5, 2025

Le club turc est convaincu de pouvoir profiter des difficultés financières de l’OL vis-à-vis de la DNCG pour rafler la mise en janvier, six mois seulement après son arrivée en provenance du FC Metz. Dimanche, TF1 affirmait que Galatasaray avait proposé 21 millions d’euros à Lyon pour son attaquant de 24 ans. Une offre refusée… qui ne sera pas la dernière. Et pour cause, le média turc Fotomac nous apprend ce lundi que Galatasaray va bien frapper de nouveau à la porte des dirigeants de l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mois de janvier avec « une nouvelle offre » dont le montant n’a cependant pas filtré.

Galatasaray tentera sa chance jusqu'au dernier moment

Nos confrères nous apprennent par ailleurs que Galatasaray a bien l’intention de faire le forcing jusqu’au 31 janvier s’il le faut pour faire craquer l’OL et ainsi obtenir la signature du numéro 69 des Gones. Un entêtement qui s’apparente presque à du harcèlement en ce mercato, tant les dirigeants lyonnais ont été clairs avec leurs homologues turcs sur le fait que Mikautadze était intransférable. Le joueur a lui aussi calmé les ardeurs du « Gala » en expliquant en conférence de presse avant le match contre Montpellier qu’il souhaitait rester. Mais les propos de l’ancien Messin sont visiblement entrés par une oreille et ressortis par l’autre en Turquie, où l’on a bien l’intention de faire douter l’OL jusqu’à la dernière minute du mercato hivernal le 31 janvier prochain.