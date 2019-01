OL : Messi n’a rien d’exceptionnel, Mendy compte bien le prouver

Dans : OL, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a peut-être hérité du pire tirage possible.

Les hommes de Bruno Genesio affronteront le FC Barcelone, sans doute l’une des meilleures équipes européennes depuis le début de la saison. La seule bonne nouvelle pour les Gones, c’est qu'ils aborderont cette confrontation sans aucune pression. Ce qui explique la sérénité de Ferland Mendy, conscient que l’OL n’a rien à perdre.

« Je me suis dit que c’était un bon tirage, contre une grosse équipe, a confié le latéral gauche dans un entretien accordé à France Football. Il va falloir être là, mais je pense qu’on sera présents au rendez-vous. On s’est dit qu’on allait tout donner. Après, si on sort, on sort ! On va essayer de réaliser l’exploit et de gagner. Au moins un match. On va essayer de gratter tout ce qu’on peut gratter. » Un discours plutôt ambitieux, surtout pour un défenseur au marquage d’Ousmane Dembélé ou Lionel Messi.

« Ça reste un humain »

« Oh, moi, ça ne me dérange pas, a réagi l’international français. Peu importe qui j'ai en face de moi. Messi, c’est un électron libre, il se balade partout. C’est toujours bien de se frotter à des joueurs comme ça. Mais ça ne me fait rien de spécial. Messi ça reste un humain. Même si, parfois, il n’est pas loin de l’extra-terrestre. » En revanche, l'Argentin, souvent aligné côté droit, n'aime pas particulièrement défendre sur le latéral adverse. Une aubaine pour Ferland Mendy...