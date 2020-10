OL : Menacé avant l’Olympico, Garcia renvoie la balle à Aulas

Dans : OL.

Après le mauvais début de saison de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur Rudi Garcia a entendu les rumeurs inquiétantes au sujet de son avenir. Mais le technicien n’en sait pas plus.

De nouveau présent dans les médias et sur le réseau social Twitter, Jean-Michel Aulas met clairement la pression. Le président de l’Olympique Lyonnais tient absolument à interrompre la série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1. D’autant que l’Olympique de Marseille, rival et concurrent des Gones, se présente au Groupama Stadium dimanche lors de la 6e journée. On comprenait déjà que Rudi Garcia n’avait pas le droit à l’erreur. Et au cas où le message n’était pas assez clair, l’entraîneur et son staff ont appris via L’Equipe que leurs contrats ne seraient pas prolongés à la fin de la saison.

Le sujet a donc été lancé en conférence de presse, mais le principal intéressé s’est contenté de renvoyer la balle du côté de ses supérieurs. « Si je me sens menacé ? Je ne me pose pas cette question, il faut la poser à mes dirigeants, a répondu l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Je donne mon meilleur avec mes joueurs, j’essaie de trouver des solutions pour qu’on continue à se procurer des occasions et faire en sorte qu’on soit plus réaliste, mais je n’ai pas de temps à perdre avec ces choses-là, pour dire ça tranquillement. » Nul doute qu'un message rassurant de JMA ne serait pas pour lui déplaire, mais à l'heure où l'OL stagne dans le ventre mou, ce n'est pas prévu au programme.