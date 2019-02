OL : Memphis peut devenir Neymar, Messi ou CR7 à une seule condition !

Dans : OL, Ligue 1.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais l'ont constaté, Memphis Depay est capable d'actions de grande classe, mais également d'être totalement transparent. Vendredi soir, lorsqu'il est entré en jeu en seconde période à la place de Moussa Dembélé, on a à peine vu l'attaquant néerlandais de l'OL dont l'attitude est parfois déconcertante. Pour Rafael, il est évident que si son coéquipier s'en donne la peine, alors Memphis Depay peut devenir une star du football mondial. Il reste à savoir si MD fera les efforts indispensables pour cela.

« Memphis pourrait rêver d’être un des trois meilleurs footballeurs du monde s’il jouait des matchs incroyables à chaque fois, comme le font Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, et des joueurs proches des meilleurs comme Antoine Griezmann. Si Memphis devient régulier, il pourrait atteindre ce niveau. Actuellement, un jour, il fait un match extraordinaire et ensuite, il n’est pas bon du tout. Il faut qu’il trouve un juste milieu, il a besoin de livrer des matches extraordinaires et des matches où il est bon, c'est là que cela changera pour lui, explique, sur AOL UK, le défenseur brésilien de l’Olympique Lyonnais, qui vante les qualités de Memphis Depay. C’est un gars professionnel, beaucoup de gens pensent que non, mais Memphis est très professionnel. Je sais qu'au début de la saison, il était en retard, mais je pense que c'était un problème de communication, même si bien sûr que c'est un peu sa faute. Mais désormais il est toujours à l'heure, il s'entraîne, il fait très bien les choses. Je peux le dire parce que je suis avec lui tous les jours et que c'est est un grand professionnel. »