OL : Memphis ou Mariano, l'OL sait qui sera sacrifié !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Alors que le départ de Nabil Fekir à Liverpool s’est refroidi, c’est plutôt l’avenir de Memphis Depay qui fait parler à Lyon ces derniers jours.

Il faut dire que mardi, la presse italienne annonçait un accord de principe entre l’international néerlandais et le club lombard. Mais visiblement, l’OL n’a absolument pas l’intention de sacrifier l’ancien attaquant de Manchester United, recruté pour 25ME il y a un an et demi. Une information confirmée par RMC Sport, qui apporte même une précision intéressante sur le mercato du club rhodanien.

Selon la radio, « il n’est pas exclu » que ce soit plutôt Mariano Diaz qui soit sacrifié au mercato. Effectivement, l’ancien attaquant du Real Madrid pourrait « plier bagage côté offensif », d’autant qu’après sa saison réussie (18 buts en Ligue 1), l’attaquant espagnol a la cote en Europe. Pour rappel, il figurerait sur la short-list de l’Atlético et du Real Madrid en vue de la saison prochaine. Par ailleurs, aucun chiffre n’a filtré sur une éventuelle vente du joueur, recruté pour 8ME il y a un an. Pour rappel, le joueur a terminé la saison sur le banc après avoir été un titulaire indiscutable de Bruno Genesio durant toute la saison, ce qui pourrait motiver son départ…