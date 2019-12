OL : Memphis Depay et Reine-Adélaïde à l'infirmerie pour six mois !

Dans : OL.

Sortis en cours de match lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais ce dimanche (0-1), Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde souffrent bel et bien de très graves blessures...

Il y a quelques minutes, le club rhodanien a effectivement annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. « L’Olympique Lyonnais déplore les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur, respectivement du genou gauche et du genou droit, lors du match OL - Rennes comptant pour la 18e journée de Ligue 1. La date opératoire sera définie dans les prochains jours, mais l’indisponibilité ne devrait pas être inférieure à 6 mois. Ces deux graves blessures viennent s’ajouter à celles de Léo Dubois et Youssouf Koné qui seront également absents pendant une longue période. L’Olympique Lyonnais tient à apporter tout son soutien à Memphis et Jeff dans cette période très difficile », a lancé dans un communiqué l’OL, qui va donc devoir se passer de son capitaine et de sa meilleure recrue estivale pour tout le reste de cette saison 2019-2020. Un véritable coup dur pour la formation de Rudi Garcia, qui est déjà à la peine en Ligue 1, à six unités du podium...