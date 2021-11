OL : Juninho claque la porte, la surprenante décision d’Aulas

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Jean-Michel Aulas a réagi en interne à l'OL après la prise de parole de Juninho sur son avenir, et son départ probable en fin de saison.

A la veille d’une réunion capitale pour préparer le mercato d’hiver et la saison prochaine, Juninho a pris la parole sur RMC pour annoncer qu’il comptait bien laisser sa place en fin de saison. Le dirigeant brésilien a expliqué qu’il était lassé par la pression liée à ce rôle et qu’il envisageait plutôt de passer ses diplômes pour être entraineur, même s’il y a aussi une sacrée pression à ce poste. En tout cas, le message de Juninho est passé, et il va désormais falloir préparer sa succession si son départ venait à se confirmer au mois de juin. Mais cette fameuse réunion, avec notamment Vincent Ponsot et Peter Bosz, en plus de Jean-Michel Aulas et Juninho, a donc bien eu lieu ce jeudi. Et en préambule, le président de l’OL a tenu à s’excuser auprès de son entraineur pour ce déballage à un moment clairement pas opportun, puisqu’il y a un gros match à gagner contre l’OM dimanche. Une attitude qui a surpris, mais qui montre que le président de l'OL n'a pas vraiment goûté cette sortie de son ancien numéro 8.

Aulas cherche un adjoint à Juninho

En interne, Peter Bosz n’avait également pas caché sa surprise de voir Juninho lâcher une telle bombe, mais tout a été très vite déballé et cela a permis à une réunion plus sereine et studieuse de s’effectuer. Néanmoins, Juninho a convenu qu’il devait s’expliquer face aux joueurs sur ses propos, et il les informera directement ce vendredi matin pour clarifier la situation, et s’assurer qu’il est toujours à 100 % avec l’OL. Pas d’excuse possible donc pour le vestiaire afin de préparer au mieux le choc face à l’OM. Même si Peter Bosz donnera lui aussi son avis sur la question dans la conférence de presse prévue ce vendredi midi à Lyon. Mais pour l’heure, le sujet est clos à l’OL, où Jean-Michel Aulas travaille désormais sur des premières pistes pour trouver un nouveau directeur sportif. Juninho pourrait ainsi obtenir les renforts d’un adjoint pour les prochains mois, et d’anciens noms de l’OL sont cités selon L’équipe : Jean-Marc Chanelet, Alain Cavéglia, Patrick Müller et même Sidney Govou.