OL : Memphis Depay de héros à zéro à Lyon ? Il va changer !

Dans : OL, Ligue 1.

Très bon lors de la première partie de saison avec l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay a peu à peu disparu de la circulation, l'attaquant néerlandais se faisant plus remarquer par ses déclarations que par ses prestations et ses buts. Alors que l'OL a besoin de toutes ses forces vives, et même s'il a parfois été rude avec Memphis Depay en l'envoyant sur le banc de touche, Bruno Genesio estime qu'il faut garder une confiance totale dans l'ancien mancunien. le coach de Lyon a bien compris que Memphis marchait en grande partie au mental, et il tient à rassurer son joueur.

Avant un match important à Monaco, l'entraîneur de l'OL n'a pas voulu s'alarmer. « Comment expliquer l’inefficacité actuelle de Memphis Depay ? C'est toujours problématique pour un attaquant de ne pas marquer, ce qui est important pour lui c'est de sentir qu'il a la confiance du staff, du club, de l'équipe. C'est important qu'on fasse tout pour l'aider, à l'image des autres joueurs, il a besoin de sentir ça. On sait que c'est un joueur avec beaucoup de talent. On sait qu'à un moment ça tournera. Ce qui est important c'est de se créer des occasions, et c'est son cas. La réussite va revenir comme, elle a été au rendez-vous les quatre derniers mois de la saison dernière. Il n'y a pas d'inquiétude », a confié Bruno Genesio, pas décidé à enfoncer Memphis Depay. A ce dernier de se montrer reconnaissant en marquant des buts et pourquoi pas dès ce dimanche contre Monaco.