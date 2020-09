OL : Memphis Depay cible n°1 du mercato, Barcelone insiste !

Dans : OL.

Même si Jean-Michel Aulas a indiqué avoir fait une énorme offre de prolongation à Memphis Depay, le FC Barcelone fait toujours de l'attaquant de Lyon son objectif n°1 au mercato.

Tandis que depuis vendredi on évoque un possible retour de Samuel Umtiti à l’Olymique Lyonnais, ce qui implique un accord entre Jean-Michel Aulas et les dirigeants du FC Barcelone, du côté de la Catalogne on insiste pour aboutir d'abord à un deal avec le président de l’OL concernant le transfert de Memphis Depay. Et ce ne sont pas les propos de JMA, qui vendredi avait confié : « J’ai fait une proposition à Memphis pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat. Je suis en harmonie avec ma conscience. Je lui ai fait une belle proposition », qui ont changé la donne du côté du Barcelone. Ce samedi, le Mundo Deportivo persiste et signe concernant l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais : « Depay est en pole pour être le nouveau numéro 9 du Barça. »

Pour parvenir à un accord avec l’OL, et répondre ainsi positivement à une demande de Ronald Koeman, Josep Maria Bartomeu doit d’abord soulager la masse salariale de son club. Si c’est le cas d’ici le 5 octobre, alors la priorité des priorités pour l’entraîneur néerlandais sera de faire signer son compatriote, Memphis Depay étant un attaquant qu’apprécie énorme l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Si une opération semble possible entre l’Olympique Lyonnais et le Barça pour Memphis Depay, le média catalan n’évoque cependant pas la possible présence de Samuel Umtiti dans une transaction entre les deux clubs. Même s'il y a encore un peu de temps d'ici la fin du mercato, chaque jour qui passe rend ce double transfert très compliqué à mettre en place entre Lyon et Barcelone.