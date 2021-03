OL : Melvin Bard alerte Rudi Garcia et Lyon

Dans : OL.

Auteur d'un bon match contre Sochaux, Melvin Bard est conscient de la concurrence sévère qui règne à Lyon, mais il pense pouvoir se faire une place à l'OL.

Après avoir été titulaire lors du match de Coupe de France contre Ajaccio début février, Melvin Bard n'avait plus été aligné par Rudi Garcia. Un choix fortement critiqué par Gaël Berger qui estimait que le joueur formé au club n'avait pas grand chose à envier à Maxwell Cornet ou Mattia De Sciglio. Cette fois, le défenseur a eu la confiance de son coach qui l'a choisi dans son onze titulaire pour affronter le FC Sochaux. Grand bien lui en a pris puisque le natif d'Ecully a livré une très belle prestation, participant à la large victoire des siens (5-2). Questionné après la rencontre sur le temps de jeu que lui offre son entraîneur, le joueur de 20 ans s'est montré motivé, tout en évoquant la concurrence.

Melvin Bard veut s'installer à l'Olympique Lyonnais

« Je n'attends pas cela pour travailler, je le fais tous les jours pour être titulaire en Ligue 1. Mais c'est sûr que la Coupe de France est une compétition qui permet aux jeunes d'avoir du temps de jeu. J'apprends aux côtés de grands joueurs de l'OL comme Léo Dubois ou Memphis Depay, c'est positif pour ma carrière. Mon objectif est de jouer le plus possible, mais il y a de la concurrence à mon poste » a expliqué le jeune latéral gauche. Courtisé l'été dernier par le Bayern Munich, Melvin Bard avait choisi de rester à Lyon pour ne pas griller les étapes et poursuivre sa progression. Cette saison en Ligue 1, il n'a disputé que dix rencontres, débutant seulement à trois reprises. Mais à 20 ans, tout est encore possible pour le défenseur de l'Olympique Lyonnais qui sait que son avenir est radieux.