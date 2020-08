OL : Maxwel Cornet incertain contre Manchester City

Dans : OL.

Lyon n'a pas le temps de fêter sa qualification face à la Juventus, Manchester City étant sur la route de l'OL dès samedi prochain. Maxwel Cornet pourrait rater ce choc.

Les footballeurs lyonnais n’ont pas traîné dans les couloirs de l’Allianz Stadium vendredi soir après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Et s’il y avait de l’euphorie dans le camp de l’OL, la proximité du prochain match contre Manchester City, samedi prochain à Lisbonne dans le cadre du Final 8, a ramené tout le monde à la raison. Avant de partir au Portugal, l’Olympique Lyonnais doit faire un état des lieux, le match contre la Juventus ayant laissé des traces plus ou moins sérieuses au sein de l’effectif de Rudi Garcia.

Selon Le Progrès, deux joueurs suscitent quelques inquiétudes au retour de Turin, à savoir Maxwel Cornet et dans une moindre mesure Jason Denayer. Impeccable dans son nouveau rôle défensif, Cornet a été victime d’un problème musculaire, et Rudi Garcia s’inquiète fortement concernant la participation de l’international ivoirien au quart de finale face à Manchester City. Pour Jason Denayer, remplacé à l’heure de jeu alors qu’il boitillait, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est moins inquiet, même si la situation va être suivie de près par le staff médical de l’OL, conscient qu'il n'y a pas de temps à perdre dans cette fin de saison historique à plus d'un titre.