OL ‍: Matic règle la Saint-Valentin à la Serbe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les amoureux de toute la planète fêteront la Saint-Valentin ce 14 février. Enfin presque tous, car Nemanja Matic a tenu à mettre les choses au point.

Tandis que les supporters du PSG fêteront une fois de plus la Saint-Valentin au Parc des Princes, ceux de l'Olympique Lyonnais ont eu droit à une vidéo plutôt amusante, puisque le club a demandé à plusieurs joueurs comment ils voulaient célébrer cette fête des amoureux. Si Alexandre Lacazette a reconnu qu'il cachait un cadeau chez lui pour son épouse, avec fleurs et restaurant au menu également, qu'Anthony Lopes n'a pas voulu dévoiler son secret, Nemanja Matic a fait la réponse la plus originale. Arrivé de Rennes lors du mercato d'hiver, avec une grosse motivation liée à ses enfants, le milieu international serbe de 31 ans a prévenu qu'il n'avait rien prévu de spécial pour sa femme en ce 14 février 2024.

Matic prévient sa femme pour la Saint-Valentin

Quoi de prévu ce soir pour la Saint-Valentin ? 🔴🔵🫶#SaintValentin pic.twitter.com/5lf9Vv0O4z — Olympique Lyonnais (@OL) February 14, 2024

En fait, si Nemanja Matic zappera cette date spécifique, c'est qu'il a une bonne raison. « Je ne célèbre pas (ndlr : la Saint-Valentin). Pour ma femme, c’est la Saint-Valentin tous les jours », a répondu avec malice le joueur serbe. Une répartie qui a bien fait sourire les supporters de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. « Ah ouais Matic c’est un vrai loveur », « Matic ce crack », « Matic quel homme », les commentaires sont tous élogieux pour l'ancien joueur arrivé du Stade Rennais et qui fait déjà l'unanimité sur et donc en dehors des terrains de Ligue 1. Madame Matic n'a donc pas à se plaindre, c'est juste que la Saint-Valentin dure 365 jours chez elle à en croire son mari. L'exercice de communication de l'OL est en tout cas une vraie réussite.