OL ‍: Matic priorité du mercato, Lyon ne lâche rien

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, l’OL n’a pas abandonné la piste Nemanja Matic, malgré le refus du Stade Rennais de vendre le Serbe à un club de Ligue 1.

Après avoir recruté Lucas Perri, Adryelson et prochainement Malick Fofana, l’Olympique Lyonnais est à la recherche d’un milieu de terrain lors de ce mercato hivernal. Idéalement, Pierre Sage aimerait un joueur expérimenté afin de suppléer au besoin Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Plusieurs joueurs ont été ciblés par le board lyonnais et par la cellule de recrutement pilotée par Matthieu Louis-Jean et David Friio. Un nom a retenu l’attention des décideurs rhodaniens, celui de Nemanja Matic.

L'OL ne lâche pas Nemanja Matic

Il faut dire que l’international serbe coche toutes les cases. Il connait la Ligue 1 (depuis peu), il a de l’expérience à revendre… et il veut quitter le Stade Rennais, club qu’il a rejoint il y a six mois en provenance de l’AS Roma. Déçu par le début de son aventure en Bretagne, l’ancien métronome de Manchester United ou encore de Chelsea veut partir. Son cas intéresse plusieurs clubs français : l’OL mais aussi l’OM, même si le club phocéen a lâché l’affaire en privilégiant la piste Jean Onana.

OL : Rennes se fâche, Matic ne signera pas à Lyon https://t.co/4FHgdvEUhn — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2024

Certes, le Stade Rennais ne veut pas vendre son meilleur milieu de terrain dans un autre club de Ligue 1. Cela étant, Lyon n’a pas lâché l’affaire et suit toujours avec attention l’évolution du dossier selon Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien. « Nemanja Matic a échangé récemment avec l’actionnaire. Il a toujours l’envie de partir. Le Stade Rennais, par la voix de Julien Stéphan, a déjà dit plusieurs fois qu’il voulait qu’il reste. Lyon est le club qui s’est vraiment positionné pour l’instant » a publié le journaliste sur son compte X. Malgré le refus ferme de Florian Maurice de ne pas lui vendre Nemanja Matic, l’OL insiste et mise tout sur la volonté du joueur de partir afin de forcer la main à Rennes pour recruter l’international serbe. Une stratégie gagnante ? Tout se décantera ou pas en fin de mercato pour Matic, dont le profil fait l’unanimité au sein de l’état-major lyonnais pour ce mois de janvier.