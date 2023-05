OL : Cherki déclare son amour de Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Buteur et auteur d'un match incroyable vendredi soir lors de la victoire renversante de l'Olympique Lyonnais contre Monaco, Rayan Cherki a évoqué son avenir sous les ordres de Laurent Blanc.

Pour son centième match sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki n’a pas fait dans la dentelle, le jeune attaquant formé à l’OL marquant le but qui a scellé la victoire de Lyon contre Monaco, mais étant également auteur d’une action de classe mondiale qui a fait chavirer de bonheur le Groupama Stadium, même si finalement c'est Maxence Caqueret qui a marqué. Après cette superbe prestation, Rayan Cherki a reçu les félicitations de Laurent Blanc, même si ce dernier estime, avec un petit sourire, que son joueur « aurait dû marquer 3 buts ». En réponse, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a, lui, rendu un formidable hommage à son entraîneur, dont John Textor a dit qu’il allait conserver son poste la saison prochaine, alors même qu’il y avait des doutes. Pour Rayan Cherki, Laurent Blanc doit rester et ses propos en témoignent.

Cherki adore bosser sous les ordres de Blanc

Quand tu marques pour fêter ta 100ème en 🔴🔵😎#OLASM pic.twitter.com/FnwZXfwDg1 — Olympique Lyonnais (@OL) May 19, 2023

S’exprimant sur Prime Vidéo après la rencontre, le joueur lyonnais n’a pas caché son plaisir de travailler avec un tel entraîneur. « Laurent Blanc est très très dur avec moi, il est exigeant, mais c’est pour mon bien. On a une relation que je n’ai jamais eue avec avec d’autres coachs, et c’est ce qui m’apporte le plus de bonheur et d’envie de tout donner à l’équipe. J’accepte ce qu’il dit de moi-même si c’est dur, j’ai la même exigence avec moi-même. Quand le coach parle, je prends tout au pied de la lettre et je fais tout pour lui montrer qu’il s’est trompé », a confié un Rayan Cherki sous le charme de Laurent Blanc et conscient que sous les ordres de ce dernier, il peut apporter beaucoup à l’Olympique Lyonnais.