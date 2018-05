OL : Mateta veut une place en L1, à Lyon ou ailleurs

Dans : OL, Le Havre, Mercato.

Très en vue avec Le Havre, Jean-Philippe Mateta (20 ans) pourrait terminer sa saison en prêt par une montée en Ligue 1.

Le HAC disputera en effet son pré-barrage contre l’AC Ajaccio dimanche (19h) après le report de la partie initialement programmée vendredi. En tout cas, le résultat de cette rencontre pourrait influencer l’avenir de l’attaquant qui appartient à l’Olympique Lyonnais. Car selon les informations de L’Equipe, l’ancien joueur de Châteauroux, auteur de 17 buts en Ligue 2, est disposé à prolonger son prêt en Normandie à condition que le club doyen rejoigne l’élite.

Sinon, Mateta devrait privilégier l’une des nombreuses formations de L1 qui le convoitent en vue d’un prêt. Reste à savoir qui sont ses prétendants, et surtout si l’OL lui ouvrira de nouveau la porte. Pour le moment, Lyon n’aurait pas encore pris sa décision sur ce dossier. On imagine que les choix de la direction dépendront d’une qualification ou non en Ligue des Champions. « Un point sera fait rapidement », confirme le quotidien sportif.