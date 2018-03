OL : Mariano révèle une clause pour son retour au Real Madrid

Dans : OL, Liga, Mercato.

Efficace depuis son arrivée l’été dernier, Mariano Diaz (24 ans) semble épanoui à l’Olympique Lyonnais. Mais cela ne l’empêche pas de penser au Real Madrid.

Il faut dire que l’attaquant espagnol a eu du mal à se séparer de son ancienne formation. « C'est difficile de décider de quitter un club comme le Real Madrid, où tu as grandi pendant tant d'années. Et qui plus est s'il s'agit du plus grand club au monde », a confié l’avant-centre lyonnais à l’agence EFE. Mais Mariano s’est rendu à l’évidence, il ne faisait pas partie des plans de Zinédine Zidane qui ne l’a pas retenu, au contraire. « A ce moment, j'ai reçu cette offre qui était très intéressante, a raconté l’ex-Merengue. Si Zidane m'avait demandé de rester, j'y aurais sûrement réfléchi. »

Vous l’aurez compris, Mariano reste très attaché à la Maison Blanche, y compris sur le plan contractuel... Malgré les nombreux démentis du club rhodanien, l’attaquant aux 15 buts en Ligue 1 a bien une clause dans son contrat qui pourrait faciliter son retour dans la capitale espagnole. « C'est une possibilité qui ne dépend pas de moi. Mais oui, pourquoi pas ? Ce serait merveilleux de revenir un jour au Real Madrid, a-t-il envisagé. Le Real possède un pourcentage à la revente sur mon futur transfert et une option prioritaire. » Ce qui ne fonctionnera que si et seulement si l’OL est vendeur.