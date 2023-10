OL ‍: Pour se relancer, Grosso est ravi d’affronter l’OM

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours privé de victoire après neuf journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit vite lancer sa saison. La tâche s’annonce difficile à Marseille dimanche. Mais l’entraîneur rhodanien Fabio Grosso voit une belle opportunité.

Comment ne pas s’inquiéter pour l’Olympique Lyonnais ? Pendant que le propriétaire John Textor affiche sa sérénité, les supporters et observateurs ont constaté que les Gones avaient affaire à un calendrier difficile. Des adversaires comme Rennes, Lille et Lens arrivent sur leur chemin. Et ce dimanche soir, les hommes de Fabio Grosso ont rendez-vous à Marseille. Ce n’est pas l’endroit idéal pour relancer une équipe en crise. Mais l’entraîneur italien estime que ce match de prestige peut servir de déclic.

« Il faut regarder la vérité en face et être bien conscient de la réalité. Il faut aussi savoir rester positif, a confié le coach lyonnais. On a les capacités pour faire un match costaud. Ce match peut nous servir à inverser la tendance et à gagner de la confiance. J’ai vu une atmosphère incroyable au stade. Je suis déçu de ne pas arriver à donner de la joie aux supporters. Mais on doit travailler et surtout gagner des points. J’adore ce club et cette ville et j’essaye de donner chaque jour tout ce que je peux pour nous sortir de cette situation. Je sens que l’équipe travaille bien tous les jours. Il y a des moments où il faut se parler, se dire les choses. Il reste du temps pour améliorer les choses, mais le temps passe vite. »

Les retrouvailles avec Gattuso

« On sait qu’on va rencontrer une équipe forte, une équipe qui a fait un gros match cette semaine, a rappelé Fabio Grosso après le succès marseillais contre l’AEK Athènes (3-1) jeudi en Ligue Europa. On connaît les difficultés de ce match. On sait aussi qu’on peut avoir les qualités pour les mettre en danger. On s’est déjà affronté avec Gattuso en Italie, je serai content de le revoir de l’embrasser. Après chacun fait son match. C’est un très bon entraîneur qui a fait une grande carrière et je lui souhaite le meilleur pour le futur. Ce sera un match costaud à jouer, il faudra bien défendre et il faudra avoir les armes pour bien attaquer. » Du côté marseillais, bien sûr, personne n'a envie de relancer les Lyonnais.