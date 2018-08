OL : Mariano ombre de Benzema, Madrid croit à l'OL Connection

Dans : OL, Liga, Mercato.

Sauf nouveau retournement de situation, Mariano Diaz va quitter l'Olympique Lyonnais un an seulement après y être arrivé, et l'attaquant va retrouver le Real Madrid. Le hasard fait que mardi, Karim Benzema, qui sera son futur coéquipier chez les Merengue, était à Lyon, mais les deux joueurs ne se sont pas rencontrés. Quoi qu'il en soit, du côté madrilène on est persuadé que les deux attaquants n'auront aucun mal à cohabiter, car Mariano Diaz ne fera rien pour déstabiliser Karim Benzema.

Dans les colonnes de AS, Manolo Romero, le scout qui a découvert Mariano Diaz, avoue toute la confiance qu'il a dans ce duo. « Mariano va savoir accepter le rôle d'être à l'ombre de Benzema, avec qui il a des rapports amicaux. L’an dernier, Karim Benzema a fait un rapport au président de l'Olympique de Lyon avant qu’il ne signe à l’OL et dans ce rapport il n’y avait que des bonnes choses », explique, dans le quotidien sportif espagnol, Manolo Romero, visiblement très confiant sur cette association Made In OL qui s'annonce au Real Madrid.