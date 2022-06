OL : Mariano Diaz, un improbable retour à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais semble vouloir muscle son secteur offensif. Et c'est dans ce but que le cas de Mariano Diaz, que l'on connaît bien à l'OL, serait dans le collimateur de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot.

Recruté par l’Olympique Lyonnais lors du mercato 2017 au Real Madrid pour 8 millions d’euros, Mariano Diaz n’avait pas eu l’occasion de s’installer très longtemps en Ligue 1 puisqu’un an plus tard, utilisant une clause prévue dans le transfert à l’OL, Florentino Perez faisait revenir l’attaquant international dominicain pour 21,50 millions d’euros. Mariano Diaz héritait du numéro 7, tout juste libéré par Cristiano Ronaldo, mais c’est peu dire que ce retour était un échec total, malgré un but en Ligue des champions contre la Roma pour son premier match. Lié encore un an avec le Real Madrid version Carlo Ancelotti, l’attaquant de 28 ans sait que l’entraîneur italien des Merengue ne compte pas vraiment sur lui. Et du côté des dirigeants madrilènes on a donné un bon de sortie à Mariano Diaz. Le joueur le sait, toutes les offres seront étudiées, et il y en a en plusieurs à croire Ekrem Konur, le spécialiste turc du mercato.

L'OL dans la liste des clubs qui suivent Mariano Diaz

🚨 Mariano Diaz wants to terminate his contract with Real Madrid.



👉Fenerbahce, Lyon and some teams from Spain are interested in the Dominican Republic striker. 🇩🇴 pic.twitter.com/kZ72gG6ctq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 25, 2022

Ekrem Konur explique ce samedi que des clubs espagnols, mais aussi Fenerbahçe, et l’Olympique Lyonnais auraient un vrai intérêt pour faire signer Mariano Diaz lors du mercato qui a débuté le 10 juin dernier. Cependant, le journaliste calme l'ambiance, puisque selon lui l'attaquant du Real Madrid souhaite aller au bout de son contrat avec le Real Madrid et n'a nullement l'intention d'étudier les offres qui arriveront sur le bureau de Florentino Perez d'ici la fin de la période des transferts. Une position ferme qui peut cependant évoluer en cas de blocage total, même si ce n'est pas la tendance actuellement.