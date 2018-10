OL : Marcelo prend de très sales notes, c'était lui le maillon faible

Dans : OL, Ligue 1.

Marcelo semble vivre un mauvais moment à l'Olympique Lyonnais, le défenseur brésilien ayant bien des difficultés lors des dernières rencontres jouées par l'OL. Et cela s'est confirmé samedi contre une équipe d'Angers qui n'est pourtant pas la formation la plus monstrueuse sur le plan offensif. A la peine pendant 90 minutes, Marcelo a eu tout faux, et cela lui vaut de faire l'unanimité contre lui ce dimanche dans la presse. L'Equipe et Le Progrès attribuent la même note au défenseur lyonnais, à savoir un peu glorieux 3.

Et les commentaires sont à la hauteur de cette note pathétique. « Pris de vitesse sur l’action de Capelle, dans l’impact par Bahoken, imprécis dans ses relances, le capitaine a livré une première période horrible. Il a dégagé à peine plus de sérénité après, lobé sur le but de Lopez », écrit le quotidien régional au sujet de Marcelo. Et pour L’Equipe le ton est similaire. « La manière dont il laisse Capelle s’échapper pour affronter Lopes (5e) illustre son manque de vivacité. En difficulté lorsqu’il doit relancer sous pression. Son placement est à incriminer sur le but angevin », fait remarquer le journal sportif. Le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais va devoir hausser son niveau de jeu rapidement s'il veut effacer cette sale note.