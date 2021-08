OL : Marcelo pousse un peu loin la provocation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Mis à l'écart du groupe de Peter Bosz en Ligue 1, Marcelo va désormais découvrir le National 2 avec l'Olympique Lyonnais. Et visiblement il adore.

Deux semaines après avoir été débarqué du vestiaire lyonnais, suite à son comportement après la défaite de Lyon à Angers, Marcelo va faire son retour à la compétition ce samedi à l’occasion du court déplacement que la réserve de l’OL jouera ce samedi soir à Saint-Priest en National 2. Mis à la disposition de cette équipe, le défenseur brésilien a repris l’entraînement cette semaine, et Gueïda Fofana et Jérémie Bréchet, les deux entraîneurs de la N2 de l’Olympique Lyonnais peuvent donc l’aligner dans cette rencontre de la 4e journée du championnat.

Ceci n'est pas une blague.. pic.twitter.com/FN2PfrwPLl — OL Info & mercato ⚽ (@OL_Info_Mercato) August 28, 2021

Silencieux depuis ce qui est clairement une mise au placard, même si forcément l’OL se défend de cela, Marcelo a lui décidé de faire dans l’ironie. Si dimanche dernier, c’est sa femme qui avait fait savoir, photo à l’appui, que son défenseur de mari était au golf au moment où Lyon jouait contre Clermont, c’est cette fois le joueur brésilien qui via Instagram a lancé un « Vamos OLN2 » avec sa photo et l’heure de diffusion du match en France et au Brésil. De quoi faire sourire, même si Marcelo veut montrer aux dirigeants de Lyon qu'il est déterminé à se battre pour sa place...et pour aboutir à un accord rapide afin de trouver une solution concernant sa situation, sachant que Peter Bosz ne veut plus de lui.