OL : Marcelo Gallardo pour remplacer Bruno Genesio ?

Dans : OL, Ligue 1, Foot Mondial.

Si Bruno Genesio s'est amusé jeudi de la rumeur qui envoyait José Mourinho sur le banc de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, et surtout du rendez-vous dans un aéroport rhodanien avec son patron, on ne sait pas encore ce que va penser l'actuel entraîneur de l'OL des bruits relayés par la presse argentine. Cette dernière affirme qu'un contact aurait été pris par son club avec Marcelo Gallardo, ancien joueur de l'AS Monaco et du PSG et désormais entraîneur de River Plate. Convoité par de nombreux clubs, le technicien argentin de 43 ans a directement été interrogé lors d'une conférence de presse sur ce sujet, mais conscient que sa réponse éventuelle allait être décortiquée, Marcelo Gallardo a indiqué qu'il refusait de s'exprimer sur les rumeurs le concernant.

Lié encore deux ans et demi avec le légendaire club de River Plate, Marcelo Gallardo ne sera pas une proie facile pour Jean-Michel Aulas, même si forcément la venue de l'Argentin à l'Olympique Lyonnais serait un énorme coup. Car en plus de l'OL, il se chuchote en Argentine que l'actuel coach de River Plate pourrait rapidement s'installer sur le banc de l'Albiceleste. De quoi forcément mettre quelques bémols à sa venue à Lyon.