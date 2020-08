OL : Marcelo est trop cher, Besiktas abandonne

Dans : OL.

Le retour de Marcelo en Turquie était largement évoqué ces derniers temps. Un problème majeur est cependant apparu pour le défenseur de Lyon.

Trois ans après avoir quitté Besiktas, et alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Marcelo est régulièrement cité comme l’un des joueurs sur le départ lors de ce mercato. Même si le défenseur brésilien a plutôt été bon lors du Final 8, l’OL ne l’a pas prolongé et c’est pour cela que son nom revient régulièrement sur le marché des transferts, essentiellement en Turquie. Après avoir vendu Marcelo pour 7ME au club de Jean-Michel Aulas, les dirigeants du club stambouliote veulent désormais le reprendre, mais forcément à un tarif moindre. Cependant, ce mercredi, le quotidien sportif turc Fanatik l’affirme, si Marcelo a refusé une offre de Fenerbahçe, il est loin d’être en partance de Lyon pour le Bekistas, les dirigeants ayant les yeux plus gros que le ventre dans ce dossier.

En effet, si ces derniers ont reçu le feu vert du défenseur lyonnais pour négocier avec Juninho et Jean-Michel Aulas et qu’ils travaillaient déjà sur les détails, il s’est vite avéré que les finances actuelles du Besiktas ne permettent pas de faire venir Marcelo. Et le dossier aurait donc été rapidement refermé, ce qui a évidemment été une déception pour Marcelo. Mais le média d’Istanbul annonce que désormais c’est vers la Premier League que l’expérimenté défenseur de l’Olympique Lyonnais va se tourner pour la suite de sa carrière. Car cela semble être la seule certitude dans ce dossier, Marcelo va quitter l'OL après trois ans dans la capitale des Gaules, un passage marqué par des hauts, mais surtout des bas.