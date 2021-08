OL : Marcelo bloque le mercato de Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Titulaire samedi avec l'équipe de National 2 de l'Olympique Lyonnais, Marcelo traîne les pieds dans les négociations pour rompre son contrat à l'amiable. Et cela a un effet direct sur le mercato de l'OL.

Il y avait du beau monde hier pour assister au derby entre Saint-Priest et l’Olympique Lyonnais et pas uniquement dans les tribunes où Juninho et Peter Bosz étaient installés. Sur la pelouse, l’OL avait en effet notamment aligné Lukeba, Cherki…et Marcelo. Mis à l’écart du groupe de Ligue 1 suite à son comportement lors de la déroute à Angers, le défenseur brésilien a visiblement pris avec sérénité ce qui est tout de même une sanction déguisée. Mais cette attitude zen, ne masque pas le fait que la gestion du cas Marcelo est devenue très compliquée pour les dirigeants rhodaniens. Car si le Brésilien a des offres pour poursuivre sa carrière en Europe, Demirspor, nouveau riche du championnat de Turquie, lui offrant deux ans de contrat, Marcelo n’a pour l’instant pas répondu favorablement alors que le mercato s’achève dans deux jours. Du côté de Jean-Michel Aulas, on souhaite résilier à l’amiable les deux années de contrat qu’il reste au défenseur, lequel avait été prolongé en début d’année, ce qui ressemble clairement à une bourde majeure des dirigeants lyonnais.

Marcelo tient Lyon par le bout du nez au mercato

Si vous voulez voir Marcelo jouer avec la N2 de Lyon contre Saint Priest, c'est à 18h (13h horaire bresilien) au Stade Jacques Joly. pic.twitter.com/35UlUQ2R6Q — FC Procuration (@FCProcuration) August 28, 2021

Et le dossier Marcelo n’est pas anodin, car si Jean Lucas a libéré une place d’extra communautaire en signant il y a quelques semaines à l’AS Monaco, cette place est d’ores et déjà réservée à Sardar Azmoun, l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg, de plus en plus proche de Lyon. D’ici mardi minuit, l’Olympique Lyonnais souhaite réaliser « un dernier coup » sur le marché des transferts affirme L’Equipe, et en disposant de la possibilité de recruter un joueur extra communautaire supplémentaire grâce au départ de Marcelo, la mission de Juninho serait grandement facilitée. Il reste moins de 72 heures pour finaliser tout cela, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais et Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL vont avoir des nuits courtes. Marcelo ira probablement ce dimanche faire un petit golf en attendant de savoir ce que l’avenir lui réserve.