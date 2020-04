OL : Mapou avec Cristiano, Messi et Zidane, Aouar a craqué

Dans : OL.

Durant cette période de confinement, les clubs de Ligue 1 en profitent pour sortir des contenus un peu plus décalés. Du côté de l’OL, Houssem Aouar a par exemple dévoilé son équipe de rêve.

Depuis ses grands débuts chez les pros en février 2017, Houssem Aouar a réussi à s’imposer comme l’un des meilleurs milieux de la Ligue 1. Si bien qu’avant la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus, le joueur de 21 ans était tout proche de l’équipe de France. En attendant de côtoyer des champions du monde chez les Bleus, Aouar a quand même déjà évolué avec de grands footballeurs, comme Fekir, Tolisso ou Umtiti. Malgré tout, ces éléments-là ne figurent pas dans son onze-type, où l’on retrouve, par contre, un défenseur de l’OL qui n’a plus joué depuis 2017…

« Mon 11 de rêve ? On joue en 4-3-3, avec un six et deux huit. Dans la cage, je mets Ter Stegen. Son jeu au pied est fabuleux, et il est très fort sur sa ligne. En arrière droit, je mets Dani Alves. J’aime sa combativité et sa technique. En arrière gauche, je pense à Ferland Mendy. C’est un monstre de puissance et j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui. En charnière centrale, je vais mettre Mapou. On se rappelle de ce qu’il a fait quand il a joué, et c’est un bon pote à moi. Avec lui, je vais mettre Ramos. En six, je mets Xavi, pour sa vision du jeu et sa technique. À ses côtés, je place Iniesta et Zidane. En fait, il n’y a rien à dire sur ce milieu. Devant, à gauche, je mets Cristiano Ronaldo. Car c’est une machine, c’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. En neuf, je vais mettre Ronaldo. Ce qu’il faisait, c’était merveilleux. Et à droite, Lionel Messi. Parce que c’est Messi, tout simplement. Et je mets Zidane en entraîneur-joueur. Sur le banc, je mets Lacazette, Memphis, Ronaldinho, moi, Lopes. Ça ferait une belle équipe », a détaillé, sur le site de l’OL, Aouar, qui estime donc que Mapou Yanga-Mbiwa n’a rien à envier aux meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond. Un clin d’oeil qui fera sourire les supporters de l’OL… ou pas, vu que Mapou est quand même un vrai poids, avec son salaire mensuel de 280 000 euros pour ne pas jouer.