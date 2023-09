Eric Bailly à l'OL, la piste étonnante

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Prêté à l'Olympique de Marseille la saison passée, Eric Bailly n'est pas parvenu à se relancer dans le club de la cité phocéenne et recherche toujours une nouvelle aventure. Lyon a même failli le recruter.

En manque de temps de jeu à Manchester United, Eric Bailly est parti se relancer à l'OM la saison dernière. Un prêt mitigé où le défenseur central n'a disputé que 23 matchs et a également été victime de plusieurs problèmes physiques. Le joueur de 29 ans possède encore une année de contrat avec les Red Devils mais n'entre clairement pas dans les plans d'Erik Ten Hag pour cet exercice 2023/2024. Avec la CAN qui arrive prochainement, Eric Bailly a besoin de trouver de la stabilité et donc, un nouveau club. L'Arabie saoudite a également approché le natif de Bingerville qui a vraisemblablement refusé la proposition. Si des rumeurs ont évoqué un retour à l'OM, en réalité, l'international ivoirien (49 sélections) était surtout proche de signer à l'OL.

L'OL proche de former une défense Bailly-Ćaleta-Car

Eric #Bailly dont le nom a circulé de nouveau à l'OM cet été, était en réalité davantage proche de l'OL. Il a plusieurs échanges concrets. Sans succès. L'international ivoirien possède encore des pistes. Galatasaray est intéressé par le défenseur central de #ManUtd #Mercato pic.twitter.com/WChRZEPtgS — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 2, 2023

Selon les informations de Nabil Djellit, Lyon a négocié avec Eric Bailly et ses représentants pour essayer de trouver un accord. Visiblement sans succès puisque le défenseur est toujours à Manchester United. Le journaliste français a expliqué que malgré plusieurs échanges concrets entre les deux parties, aucun arrangement n'a été trouvé. C'est désormais Galatasaray qui négocie avec Bailly et qui pourrait recruter l'ancien joueur de Villarreal. L'OL est passé tout proche de pouvoir aligner une charnière 100% ex-marseillaise, composée de Duje Ćaleta-Car et d'Éric Bailly. Le club turc a déjà récupéré Mauro Icardi et pioche souvent dans les effectifs européens pour trouver des joueurs peu utilisés. Bailly va de son côté essayer de changer d'air pour éviter de passer une nouvelle saison quasiment blanche à Manchester United mais surtout, de trouver un environnement où il arrivera enfin à être débarrassé de ses pépins physiques, qui le poursuivent depuis le début de sa carrière.