OL ‍: Manif des Bad Gones, « ‍Où est la direction ‍? ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Absent dimanche pour le match OL-Metz, John Textor commence à sérieusement énerver les supporters de l'Olympique Lyonnais. Ce mercredi, un message a été envoyé via une banderole.

« Il y a le feu à la maison, mais où est la direction ? ». C’est un message sans équivoque qui a été affiché via une banderole installée ce mercredi au-dessus de l’entrée d’OL Store au Groupama Stadium. Si dimanche, la principale association de supporters de l'Olympique Lyonnais déclenchait « l’opération maintien » avant la réception du FC Metz, le résultat face au club lorrain (1-1) et les événements qui se déroulent depuis 72 heures commencent à susciter une autre inquiétude, à savoir que John Textor semble s'intéresser beaucoup plus à Botafogo qu'à l'Olympique Lyonnais.

Et cela rend fou le public rhodanien, qui estime que le classement de l'OL en Ligue 1 devrait nécessiter une mobilisation générale des dirigeants et pas une gestion à distance de la part de Textor. D'autant que les rumeurs sur le fait que le propriétaire américain d'OL Groupe voulait gérer en personne le mercato ont mis de l'huile sur le feu. De quoi forcément provoquer la colère des Bad Gones de plus en plus furieux des événements qui s'enchaînent.