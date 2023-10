OL ‍: Malo Gusto ordonne aux supporters de se calmer

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Au fond du classement de Ligue 1, l'OL regrette déjà ses anciennes pépites du centre de formation comme Gusto et Lukeba, appelés en Equipe de France. Les supporters les avaient injurié récemment, ce qui attriste un Malo Gusto encore attaché au club.

Les millions d'euros ne peuvent pas toujours compenser la perte de joueurs majeurs de l'effectif. L'OL l'a bien compris en ce début de saison. 17es de Ligue 1, les Lyonnais semblent bien faibles face aux autres formations françaises. C'était pourtant bien différent il y a quelques mois quand l'OL alignait dans son onze Bradley Barcola, Castello Lukeba et Malo Gusto. Des pépites 100% lyonnaises qui faisaient languir toute l'Europe. Malheureusement, ces trois jeunes sont partis et ce fut à chaque fois leur souhait personnel même si l'OL était bien heureux de récupérer quelques sous.

Gusto triste de la haine des supporters lyonnais

Dans le contexte sportif difficile, les supporters lyonnais ont très mal accueilli ces départs. « Quitter votre club formateur pendant la tempête, vous êtes des m**des ! », écrivaient-ils sur une banderole le soir d'OL-PSG. Une rancœur qui met mal à l'aise Malo Gusto, lequel pense toujours à son ancien club. « Comme je l'avais dit, quand tu es un enfant du club et que tu as grandi ici, que tu as toujours été fier de porter le maillot, en voyant tout ça, ça fait de la peine. C'est la vie. Cela ne me touche pas, je n'y prête pas forcément attention. [...] Quand ils prennent à partie tout le monde, tous ceux qui souhaitent partir du club, c'est dommage. On doit l'accepter. Je suis concentré sur Chelsea et l'équipe de France, on va dire que c'est derrière moi, mais j'ai toujours un regard important pour ce club. Il y a encore mes amis, c'est mon club formateur », a t-il confié à RMC.

🔴🔵 Malo Gusto sur les critiques des supporters de l'OL à son encontre : "Ça fait de la peine quand tu es un enfant du club... L'interview de Moussa Dembélé ? Il a dis des choses, moi aussi j'ai parlé, maintenant on doit passer à autre chose." pic.twitter.com/AexO9wIqoq — After Foot RMC (@AfterRMC) October 10, 2023

Surtout, il estime dommage de lier les problèmes actuels de l'OL aux jeunes joueurs comme lui. Si certains doivent subir la colère des supporters lyonnais, ils sont à la direction du club. Il rejoint ainsi les propos récents de Moussa Dembélé. « Moussa a soulevé des problèmes qui sont réels aujourd'hui. Il n'a pas parlé pour rien, je le connais très bien. Je le rejoins sur certains points, j'ai déjà un peu parlé auparavant. On doit passer à autre chose et avancer. Si on s'arrête sur ça, on ne va jamais s'en sortir », a t-il conclu. De meilleurs résultats sportifs pour l'OL permettront sans doute aux supporters de pardonner à Gusto ainsi qu'à ses ex-partenaires, partis tôt comme lui.