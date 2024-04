OL ‍: Malheureux à Lyon, Adryelson veut claquer la porte

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Débarqué au sein de l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato d’hiver, Adryelson pourrait déjà faire ses valises et reprendre la direction du Brésil au cours des prochains mois…

Recrutés dans le cadre d’un accord entre l’OL et Botafogo, deux clubs de John Textor, Lucas Perri et Adryelson ne vivent pas la même découverte du football français. Si le premier s’est parfaitement intégré dans le collectif lyonnais en étant titulaire durant tout le parcours en Coupe de France, le second n’a pas vraiment trouvé sa place à l’OL. Rapidement lancé dans le grand bain avec une titularisation en Coupe et deux entrées en jeu en championnat, le défenseur central n’a plus joué depuis ses cinq minutes dans l’Olympico face à l’OM le 4 février dernier (1-0). Depuis, le joueur de 26 ans a ciré le banc de touche des Gones, jusqu’à être écarté du groupe depuis le week-end dernier pour des « raisons personnelles ». S’il devrait logiquement effectuer son retour dans le collectif lyonnais pour la fin de saison, Adryelson aura du mal à gagner du temps de jeu. Tout simplement parce qu’il n’est que le quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Pierre Sage, derrière Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Dejan Lovren. Et même Corentin Tolisso, redescendu en défense centrale à l’occasion, semble aussi devant Adryelson, qui n’a donc que l’indésirable Sinaly Diomandé derrière lui.

Adryelson pense à un retour au Brésil

🚨 Adryelson gros flop ? 🤔



Alors qu'il ne semble pas en mesure de s'imposer à l'OL, Adryelson pourrait déjà quitter le club cet été ! 🇧🇷



Son entourage commencerait à tâter le terrain pour un retour au Brésil. Les Corinthians ont déjà tâté le terrain mais l'OL en demande trop… pic.twitter.com/hzLAmN3PmI — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) April 4, 2024

Autant dire que l'optimisme n’est pas vraiment de mise chez l’Auriverde, qui a peut-être du mal à s’adapter à la vie en Europe. Quoi qu’il en soit, et seulement trois mois après son arrivée dans le cadre d’un transfert de 3,5 millions d’euros, Adryelson pourrait déjà plier bagage. D’après les informations des médias brésiliens, les Corinthians s’intéressent à lui en vue du prochain mercato estival, mais la somme réclamée par Lyon, à savoir 7 ME, refroidit pour l’instant les ardeurs du club de São Paulo. Reste à savoir si l’OL reverra ses ambitions financières à la baisse pour son défenseur central, mais l’entourage d’Adryelson se prépare en tout cas à explorer toutes les pistes, notamment au Brésil, où il se verrait bien rejouer dès la saison prochaine en cas de non-amélioration de son statut chez les Gones.