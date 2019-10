OL : Lyon vise du lourd et pense à Jorge Sampaoli !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Afin de succéder à Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a clairement fait de Laurent Blanc son choix prioritaire.

Mais Jean-Michel Aulas et Juninho ont la volonté de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. C’est donc logiquement que selon L’Equipe, plusieurs autres pistes sont étudiées. L’une d’entre elles va surprendre puisque le quotidien national nous apprend que la direction rhodanienne a coché le nom de Jorge Sampaoli sur ses tablettes. Actuellement en poste à Santos en D1 brésilienne, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a la cote auprès du directeur sportif Juninho.

A première vue, la piste paraît délicate à mener à son terme puisque Jorge Sampaoli est en poste. Mais selon le média français, la volonté de l’ancien coach du FC Séville est de retrouver le plus rapidement possible un poste en Europe. Dans cette optique, il serait donc très intéressé par une aventure dans le Rhône au cours des prochaines semaines. Pour l’anecdote, Jorge Sampaoli pourrait devenir simplement le second entraîneur étranger de l’histoire de l’Olympique Lyonnais… derrière Sylvinho. Espérons pour les Gones que, si cette piste venait à se concrétiser, celui qui a fait de Marcelo BIelsa son véritable mentor connaîtra une réussite plus importante que Sylvinho, lequel n’aura pas tenu plus de 4 mois sur le banc lyonnais.