OL : Lyon victime de l'arbitrage ! Heureusement, la VAR est là

Dans : OL, Ligue 1.

C’est un nouveau sujet de discussion dans le football : l’apparition de la vidéo pour corriger ou confirmer les décisions arbitrales n’empêche bien évidemment pas les polémiques.

Plusieurs règles d’application de l’arbitrage vidéo sont souvent oubliées, mais peu importe, puisque chacun peut ainsi défendre son bifteck à sa guise. Mais au moment de faire le bilan de cette première partie de saison avec la VAR, force est de constater que les « petits clubs » comme Amiens, Dijon ou Nîmes, en ont profité avec des décisions modifiées en leur faveur grâce à l’arbitrage vidéo.

Mais L’Equipe a fait les comptes cette semaine, et révèle que le club qui se serait fait léser le plus de fois sans l’arbitrage vidéo est : l’Olympique Lyonnais. En effet, les arbitres ont rectifié leur coup de sifflet à cinq reprises cette saison en faveur du club rhodanien, et aucune fois en sa défaveur. Autant dire que Jean-Michel Aulas, qui aurait énormément aimé une sixième rectification avec le pénalty refusé à Nabil Fékir contre Montpellier avant la trêve, peut tout de même être satisfait de ce nouvel outil. Ce dernier évite ainsi à Lyon, souvent raillé sur les réseaux sociaux pour de supposés coups de pouce des arbitres en sa faveur, d’être ainsi trop souvent victime d’erreurs d’arbitrage. Qui l’eut cru ?