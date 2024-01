OL ‍: Lyon veut boucler deux départs en 72 heures ‍!

Dans : OL.

Très actif lors de ce mercato hivernal, l’OL ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Des mouvements sont encore prévus, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs.

Après avoir recruté Lucas Perri, Adryelson, Gift Orban, Malick Fofana et Nemanja Matic, l’Olympique Lyonnais entend bien poursuivre sur cette lancée pour renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. Un joueur offensif est encore espéré et les négociations se poursuivent pour Saïd Benrahma et pour Arnaut Danjuma même si l’optimisme n’est plus vraiment de rigueur dans ces deux dossiers. Au milieu de terrain, un second joueur est espéré après Matic afin d’offrir une vraie concurrence à Caqueret et Tolisso.

Mais le mercato hivernal des Gones ne se résume pas qu’aux arrivées. Le club rhodanien espère également se délester d’un ou deux joueurs d’ici la fin de la période des transferts dans trois joueurs. C’est ainsi que selon le site Olympique et Lyonnais, David Friio et Matthieu Louis-Jean s’activent pour trouver des portes de sortie à deux joueurs en priorité : Sinaly Diomandé et Skelly Alvero. En ce qui concerne le défenseur ivoirien, la piste la plus chaude mène à Salzbourg mais pour l’instant, il n’y a pas d’accord entre l’OL et le club autrichien.

L'OL veut éjecter Diomandé et Alvero en urgence

Le joueur de son côté, n’est pas hyper emballé par cette destination et préfèrerait partir en Espagne ou en Angleterre, où il dispose de timides touches. En ce qui concerne Skelly Alvero, très utilisé par Fabio Grosso avant son licenciement, il ne joue plus du tout sous les ordres de Pierre Sage. Son départ ne fait presque aucun doute et le Werder Brême s’est renseigné pour un prêt auquel Pierre Sage n’a pas fermé la porte. La décision appartient désormais au joueur, qui a tout intérêt à filer dans un club de Bundesliga qui le désire pour une pige de six mois afin de garder le rythme et de retrouver un statut de titulaire d’ici la fin de la saison. Le média pro-OL indique par ailleurs que les situations de Lovren, Tolisso, Henrique et Tagliafico sont à suivre même si la tendance n’est pas à un départ pour l’un de ces quatre joueurs d’ici la fin du mois de janvier.