OL : Lyon va remplir son palmarès, il refuse de partir maintenant

Dans : OL, Mercato.

Pour sa deuxième saison à l’Olympique Lyonnais, Pape Cheikh Diop (21 ans) ne s’est toujours pas installé dans le onze de Bruno Genesio.

Apparu une seule fois lors de son premier exercice en Ligue 1, le milieu relayeur bénéficie d’un temps de jeu supérieur. Mais avec seulement cinq titularisations en championnat, cela reste insuffisant pour un joueur acheté 10 millions d’euros en 2017. Pas de quoi affecter la vie quotidienne de Diop, parfaitement épanoui dans sa ville et au sein de son club.

« Je me sens très bien. On est comme une famille. Mes coéquipiers me parlent tout le temps et m'aident à me sentir bien au sein de l'effectif, a confié l’Hispano-Sénégalais au site officiel de l’OL. J'ai des amis ici et le fait de parler français m'aide beaucoup. Je suis très bien intégré au sein du club, je reste toujours avec mes coéquipiers. Et la ville me plaît beaucoup, même si je ne sors pas énormément. Je reste souvent chez moi mais ça m'arrive, environ une fois par semaine, d'aller dans le centre-ville, pour prendre un café ou promener mon chien (rires). »

Diop sera bien là

Tout va bien selon l’ancien joueur du Celta Vigo, qui ne voit aucune raison de partir. « Si je serai toujours là l’an prochain ? Bien sûr ! L'OL est un grand club, surtout pour un jeune, comme moi, qui veut progresser et aller de l'avant. Je veux faire une grande saison l'an prochain et gagner ma place de titulaire, a-t-il annoncé. J'ai vraiment envie de continuer ici et je veux aider le club à gagner des titres. Avoir un beau palmarès, c'est important dans la carrière d'un joueur. » Avec les possibles départs de Tanguy Ndombele et Houssem Aouar, Diop aura peut-être sa chance, d'autant plus qu'un nouvel entraîneur va désormais arriver à l'OL.