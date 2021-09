OL : Lyon sur le podium, Daniel Riolo prend les paris !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Lyon a livré une prestation convaincante face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes, malgré la défaite (2-1).

Après des victoires contre Nantes, Strasbourg et les Glasgow Rangers, l’Olympique Lyonnais souhaitait surfer sur cette dynamique positive au Parc des Princes. Face à l’armada offensive du Paris SG, les hommes de Peter Bosz ont longtemps cru en l’exploit avec l’ouverture du score de Lucas Paqueta. Mais un penalty litigieux accordé à Neymar et un but dans le temps additionnel de Mauro Icardi ont finalement douché les espoirs de l’OL. Le résultat ne doit cependant pas faire oublier la bonne prestation des Gones selon Daniel Riolo, convaincu par le jeu prôné par Peter Bosz. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot s’est montré très élogieux envers les Lyonnais, qu’il estime capable de décrocher le podium cette saison en Ligue 1.

Daniel Riolo salue l'ambition de Peter Bosz

« Peter Bosz n’est pas venu pour avoir peur, il est venu pour jouer. Il avait dit dans la conférence de presse d’avant-match qu’il viendrait au Parc des Princes pour proposer du jeu, c’est ce que l’OL a fait. C’est très bien, ce qu’il a proposé est très encourageant. Le PSG et Lyon ne sont pas des équipes qui sont dans la même catégorie aujourd’hui, les attentes ne sont pas du tout les mêmes. C’est pour cela que tout le monde à l’OL doit être satisfait de l’équipe, c’est très encourageant. Face à Paris, on a vu une équipe de Lyon qui doit viser le podium et rien d’autre. Ils doivent y croire, il y a des bons joueurs à tous les postes. Je suis très content de ce que j’ai vu de l’OL avec un Paqueta homme du match, Guimaraes est très bon aussi » a lancé Daniel Riolo, globalement convaincu par l’évolution de Lyon au cours des dernières semaines, après un début de championnat poussif.