Faute de Neymar, pénalty pour le PSG, l'OL écoeuré par la VAR

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’arbitrage du choc entre le PSG et l’OL risque de faire parler encore longtemps.

Sur deux décisions qui ont pesé sur la rencontre, Clément Turpin a décidé de ne pas s’interroger et n’a visiblement donc pas été alerté sur une éventuelle erreur de sa part lors de ce match entre le PSG et l'OL. La semelle d’Angel Di Maria sur Maxence Caqueret en début de rencontre a déjà valu des cartons rouges a bien des reprises dans les matchs de Ligue 1, et s’il était allé voir les images, l’arbitre aurait pu prendre la meilleure décision possible. Enfin, sur le pénalty accordé à Neymar, bien difficile de savoir qui fait faute, surtout que le Brésilien accroche en premier le défenseur lyonnais, avant en effet de tomber en plein milieu de cette bataille de bras. Là encore, pas de visionnage de l’action, ce qui a eu le don de faire hurler Jean-Michel Aulas.

Le président @JM_Aulas après #PSGOL : "On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n'est pas normale." pic.twitter.com/E00Dvgs9x9 — Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2021

« On est très fiers de nos joueurs ce soir. On a réussi à bien gêner cette équipe du PSG. Le penalty est une aberration. La VAR aurait du intervenir. La décision n'est pas normale », a pesté le président lyonnais, qui conteste surtout ce pénalty qui a remis le PSG dans le match. De là à dire qu’il y a une erreur manifeste de l’arbitre au point d’annuler le pénalty sifflé, le débat est lancé et risque tout de même d’animer ce début de semaine où l’OL en a visiblement gros sur la patate.

Dommage que turpin est mal place pour voir le tacle #PSGOL pic.twitter.com/hwd9AyWjRU — OLopes 🇵🇹 #OlympiqueDoLyounnais🇧🇷 (@Lopes69OL) September 19, 2021

La preuve avec cette analyse très posée de Peter Bosz, qui avoue avoir changé d’avis en regardant les images. « Au bord du terrain, je me suis dit, Malo, jeune joueur, 18 ans, face à Neymar, et il fait un tacle dans la surface. Après le match, j’ai regardé la vidéo, et c’est une faute de Neymar, qui a mis son bras sur le dos de Malo, et il ne pouvait plus rien faire. Ce n’était pas un pénalty, c’était une faute de Neymar, à 100 %. L’arbitre ne peut pas tout voir, c’est possible, mais la VAR qui a toutes les images, c’est une erreur », a pesté l’entraineur néerlandais, qui accepte l'erreur de l'arbitre du centre, mais beaucoup moins celle des officiels à la vidéo.