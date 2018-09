OL : Lyon se paye un renfort pour être meilleur au mercato

Dans : OL, Mercato.

Ancien dénicheur de talents, Florian Maurice est monté en grade ces dernières années, et est désormais le chef de la cellule de recrutement, et le représentant de l’OL en ce qui concerne les transferts. Mais souvent, l’ancien numéro 9 apparaît comme un peu esseulé dans l’organigramme pour traiter tous les dossiers, notamment en ce qui concerne le mercato.

C’est en ce sens que Sud-Ouest annonce que Jérôme Bonnissel a été recruté par l’OL. L’ex-défenseur passé notamment par Bordeaux, Marseille ou La Corogne, occupait le poste de responsable du recrutement chez les Girondins entre 2010 et 2016. Parti en janvier 2016 en raison d’un désaccord avec la direction, Bonnissel a été recruté par Florian Maurice, dont il est proche. Il intègrera la cellule de recrutement pour développer cet aspect et mieux répondre aux demandes du club et des techniciens en ce qui concerne les transferts.