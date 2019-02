OL : Memphis Depay est touché, un témoignage rare le confirme

Dans : OL, Ligue 1.

Memphis Depay n'a plus marqué en Ligue 1 depuis novembre 2018 et la victoire de l'Olympique Lyonnais à Guingamp, et son penalty raté dimanche à Monaco doit également l'avoir perturbé. Mais du côté de l'OL, Bruno Genesio sait qu'il a besoin d'un Memphis Depay bien dans ses baskets et efficace pour réussir la fin de saison tant attendue. S'il va donc probablement titulariser l'attaquant néerlandais ce mercredi au Groupama Stadium pour le quart de finale de Coupe de France face à Caen, l'entraîneur lyonnais sait bien que tant qu'il n'aura pas retrouvé le chemin des filets, l'ancien mancunien va gamberger.

Car c'est une évidence, même s'il affiche toujours son côté solide et sans faille, Memphis Depay est dans le dur. Dans Le Parisien, Isabelle Dias, qui est chargée depuis longtemps pour le compte de l'OL d'aider à l'intégration au quotidien des joueurs qui arrivent à Lyon, avoue que le Néerlandais n'est pas au mieux. « Il est touché, marqué. Il est vraiment dans une période difficile. Memphis, c’est une personnalité atypique. Il est très attachant. Comme tous les attaquants, il a besoin de beaucoup de confiance, d’affection. On espère vraiment tous qu’il va marquer contre Caen. A tous points de vue, il en a énormément besoin », admet cette salariée de l'OL, qui connaît les footballeurs lyonnais au-delà du vestiaire et du Groupama Stadium.