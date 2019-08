OL : Lyon refuse de le prêter, ça va tousser...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Juninho l'a confié récemment, il peut aisément comprendre que les jeunes joueurs lyonnais soient un peu ennuyés de ne pas avoir du temps de jeu et le directeur sportif de l'OL avait également fait savoir qu'il n'était opposé à des prêts d'ici la fin du mercato estival. Mais le Brésilien n'était évidemment pas entré dans les détails et pour l'un des joueurs concernés cela est une grosse déception. Car L'Equipe affirme ce mercredi qu'Oumar Solet, le jeune défenseur lyonnais, a reçu plusieurs offres pour un prêt de la part de clubs tels que Toulouse, Lens, Bâle ou bien encore les Young Boys de Berne.

Et le joueur de 19 ans est très intéressé par ce challenge, et l'a fait savoir aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Hélas pour lui, la réponse de l'OL a été claire et nette, il ne dispose pas d'un bon de sortie cet été et il devra donc rester au sein de l'effectif de Sylvinho. Reste à savoir comment Oumar Solet va gérer cette grosse déception.