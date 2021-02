OL : Lyon réfléchit à un mercato avec zéro transfert !

Dans : OL.

OL Groupe a rendu des comptes et ils ne sont pas bons. Même s'il n'y a pas le feu à Lyon, le club de JM Aulas doit en tenir compte et notamment sur le marché des transferts,

Un déficit actuel de plus de 50ME et une projection à un résultat négatif de 110ME en fin d’exercice, l’Olympique Lyonnais n’échappe évidemment pas à l’énorme tsunami financier provoqué par la crise sanitaire et celle des droits TV passés de Mediapro à Canal+. Et si Jean-Michel Aulas est loin de paniquer, le président de l’OL étant trop expérimenté pour cela, il admet quand même que le prochain mercato estival ne sera pas celui de toutes les folies du côté du Groupama Stadium, même si l’équipe de Rudi Garcia se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Le déficit de Lyon est conséquent et les dirigeants ne peuvent pas laisser croire que tout sera possible, même dans le sens des départs, ce qui peut donc réserver quelques surprises pour certains joueurs dont le départ semblait inéluctable.

S’exprimant dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas est lucide et fait savoir que l’Olympique Lyonnais ne fera pas des folies, rappelant au passage que l’OL avait tout de même réussi un joli coup. « On a continué à investir en début de saison. On l’a fait de manière pertinente, avec l’arrivée d’Islam Slimani qui était libre. On ne peut pas imaginer que la préparation de la saison prochaine ne soit pas impactée. On ne sait pas dans quelle situation on sera, et si nous ferons la prochaine Ligue des Champions, ce qui a son importance. Mais on sera obligé de tenir compte de cette période très déficitaire (...) Des départs ? Il faudra voir la situation avec la pandémie. Mais il n’est pas sûr que les acheteurs reviendront l’été prochain », avoue le patron de Lyon, qui sait bien que les prix de 2020 ne seront plus les mêmes en 2021, l’impact du covid ayant frappé toute l’Europe, y compris les clubs susceptibles de faire des affaires avec l’OL.