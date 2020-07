OL : Lyon passe au vert, Aulas et Parker convoqués

Dans : OL.

Avec l’élection de Grégory Doucet comme maire, la ville de Lyon a officiellement basculé chez les écologistes verts.

Julie Nublat-Faure sera elle en charge des sports dans la capitale des Gaules. Et bien évidemment, l’élue de 42 ans souhaite rapidement rencontrer Tony Parker et Jean-Michel Aulas, les présidents de l’ASVEL et de l’Olympique Lyonnais, afin de se présenter et d’évoquer de nombreux projets. Cette passionnée de ski de fond, arrivée à Lyon il y a 20 ans, envisage de promouvoir un sport populaire, avec bien sûr une fibre écologiste largement revendiquée et qu’elle souhaite transmettre aux hommes forts du sport professionnel à Lyon.

« Nos portes sont complètement ouvertes pour les rencontrer. On a très envie de travailler avec eux parce qu’ils représentent le sport professionnel qui est un vecteur exceptionnel de cohésion à l’échelle d’un pays et d’une ville. Je leur dirai que le sport à son rôle à jouer dans la transition écologique et qu’il peut même en être un moteur. A nous de donner l’exemple avec un travail commun. On veut montrer qu’on a une tonalité différente du sport, plus tournée vers les habitants et les habitantes. On veut leur permettre de s’émanciper par le sport, que chacun trouve un club près de chez lui » a indiqué dans une interview accordée à RMC la nouvelle responsable des sports de Lyon, qui souhaite rapidement transmettre sa fibre verte à Jean-Michel Aulas et à Tony Parker. Et cela n’a évidemment rien à voir avec l’AS Saint-Etienne…