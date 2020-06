OL : Aulas lâche du pouvoir à Tony Parker

Dans : OL.

Régulièrement cité comme un prétendant à la succession de Jean-Michel Aulas, Tony Parker semble prendre de plus en plus de pouvoir à l’OL.

Il y a quelques jours, le nom du patron de l’ASVEL avait été associé au dossier Pierre Kalulu. En effet, l’ancienne star de NBA est intervenue personnellement pour tenter de convaincre le jeune Lyonnais de signer son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur… en vain. Cela confirme toutefois la prise de pouvoir grandissante de « TP » à Lyon. En marge d’une conférence de presse sur le parquet de l’Astroballe pour balayer l’actualité de l’ASVEL, Tony Parker a confirmé que ses responsabilités étaient de plus en plus nombreuses à l’Olympique Lyonnais.

« Jean-Michel a une grande confiance en moi. Il m’a déjà demandé de parler à un joueur et d’être plus impliqué dans le sportif. Petit à petit, je vais prendre plus de responsabilité. Nos relations avec l’OL se passent très bien. Personnellement, j’ai plus de responsabilité à l’OL. Je vais intégrer le conseil d’administration. Maintenant que je suis à la retraite ce sera plus facile de venir plus souvent » a indiqué Tony Parker, confirmant clairement la tendance d’une prise de pouvoir de plus en plus importante à l’Olympique Lyonnais, alors que Jean-Michel Aulas ne cesse de répéter qu’il voit bien l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France de basket lui succéder à la présidence du club rhodanien dans 3 à 5 ans. Au vu de l’évolution des choses, cela semble assez inéluctable même si bien évidemment, tout peut évoluer très rapidement dans un sens comme dans l’autre dans le football et encore plus dans un club de la dimension de l’OL.