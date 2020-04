OL : Lyon ne se refuse pas, la réponse limpide de Parker à Aulas !

Dans : OL.

Du haut de ses 71 ans, Jean-Michel Aulas commence à sérieusement réfléchir à sa succession à la tête de l’Olympique Lyonnais.

Dans cette optique, le patron historique de l’OL songe de plus en plus à Tony Parker, comme il l’avait indiqué dimanche dans les colonnes de L’Equipe. « J'ai vraiment le sentiment qu'il a les caractéristiques (…) Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top (…) Il n'y a aucune décision de prise, ni de son côté, ni du mien, ni du côté de nos actionnaires » indiquait Jean-Michel Aulas, persuadé que l’actuel patron du club de basket de l’ASVEL a le profil idéal pour prendre les commandes de l’Olympique Lyonnais dans quatre à cinq ans.

En attendant de savoir si cette piste se confirmera, Tony Parker a reçu le message de Jean-Michel Aulas cinq sur cinq. Interrogé par So Foot, l’ancien international français de basket a clairement indiqué que le poste de président de l’Olympique Lyonnais serait impossible à refuser pour lui. « Pour moi, c’est un honneur d’être considéré comme tel et que Jean-Michel pense à moi pour ce poste-là. Bien sûr, je me rends compte de ce que ça implique et du travail qu’il y a derrière. Je sais que j’ai beaucoup de choses à apprendre. Mais si un jour, il me demande de prendre sa succession, ça ne se refuse pas. Je pense qu’on est tous les deux des personnes positives, qui aiment aller de l’avant, qui veulent faire bouger les lignes. On a une vision de l’avenir assez similaire : comment construire un staff, quelles personnes mettre en place, quelle stratégie adopter pour faire avancer les projets. Jean-Michel a toujours été visionnaire et j’essaye – toutes proportions gardées – de faire la même chose avec mon club de basket » a indiqué Tony Parker, très emballé par le projet soumis par Jean-Michel Aulas. Une idée qui fait également l’unanimité chez les consultants, à l’image de Christophe Dugarry qui s’est montré très élogieux envers l’ancienne star NBA cette semaine…