OL : Lyon n'avance plus, le premier coup de sang de Juninho

Dans : OL, Ligue 1.

Revenu à Lyon pour s'emparer les commandes de la direction sportive, Juninho n’hésite pas à prendre la parole dans les médias pour faire passer des messages.

A l’heure où l’Olympique Lyonnais pique du nez en championnat avec deux points en trois matchs, la Ligue des Champions débute avec la réception du Zénith Saint-Pétersbourg. Pour une nouvelle version de Docteur Jekyll et Mister Hyde, tant l’OL a pris l’habitude d’afficher des visages différents selon les compétitions par le passé ? C’est ce que craint Juninho, déterminé à demander à ses joueurs d’afficher plus de régularité et de sérieux pour faire une saison pleine, et pas que en Coupe d’Europe.

« Il faut qu’on travaille notre mental. On doit être plus fort mentalement. Ce n’est pas une équipe qui maîtrise encore le collectif. Ça ne respire pas encore le football, il n’y a pas ce plaisir qui se dégage. Nous travaillons là-dessus. Nous avons le talent pour y arriver. Il faut que les joueurs et le staff prennent conscience que ce qui manque pour gagner est l’esprit d’équipe et l’humilité », a pesté le Brésilien sur le site de l’UEFA, à l’approche de la réception du Zénith Saint-Pétersbourg ce mardi soir, qui vaudra déjà son pesant d'or dans une poule homogène.