L'OL saisit le CNOSF pour la date d'OL-OM !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

RMC Sport indique ce mardi soir que l'OL et son président Jean-Michel Aulas comptent saisir le CNOSF dans les plus brefs délais. Le club rhodanien conteste la date du report d'OL-OM, fixé soit au 1er février soit au 10 en fonction du résultat marseillais en coupe de France. En effet, si Marseille élimine Montpellier samedi prochain, le match se rejouera dès le mardi 1er février qui suit cette rencontre. A cette date, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes seront avec la Seleçao pour jouer des matches de qualification. L'OL conteste donc la décision de la commission des compétitions de la LFP et a demandé une procédure en urgence au CNOSF. La décision sera donc rendue pour jeudi après-midi selon les informations. Un avis consultatif avant une décision définitive de la LFP ensuite.