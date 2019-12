OL : Lyon n'accable pas le flop Thiago Mendes

Dans : OL.

Recruté pour 22 ME en provenance de Lille l’été dernier au mercato, Thiago Mendes est loin d’avoir convaincu depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais.

Auteur d’un match très décevant à Marseille avant la trêve internationale, le Brésilien a affiché un léger mieux contre Nice, mais est absent depuis le match face au Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions. De retour dans le groupe pour la réception de Lille ce mardi, le milieu défensif de 27 ans sera attendu au tournant par le staff technique de l’OL. Néanmoins en interne, on refuse d’accabler totalement Thiago Mendes, et les encouragements sont plutôt de mise à l’image de ce proche du vestiaire lyonnais, interrogé par Foot Mercato.

« Thiago Mendes était déjà en Europe, en France, à Lille, c’est un bon joueur, il connaît le championnat, ça va revenir. Les Brésiliens de l’OL (Jean Lucas, Marcelo, Marçal, Rafael et donc Mendes) sont souvent ensemble. Le départ de Sylvinho n’a pas eu d’influence » a indiqué ce proche du groupe rhodanien, avant de conclure. « L’équipe va d’ailleurs mieux, 6e, à 6 points de la deuxième place. Il n’y a plus qu’à enchaîner sur une série et tout sera rentré dans l’ordre. Il n’y a pas de problème, pas d’inquiétude. Ils vont se refaire. Il y a encore beaucoup de matches à jouer ». Lyon, qui vient de battre Nice puis Strasbourg, tentera ce mardi soir d’enchaîner un troisième succès de rang en Ligue 1 face à Lille au Groupama Stadium.